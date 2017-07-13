12 зубров сбежали из заповедника после урагана в Подмосковье

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В Московской области с территории Приокско-Террасного заповедника сбежали 12 краснокнижных зубров. В среду вечером из-за урагана упали деревья и повредили заграждения. Животных ищут с воздуха и на земле.

В Подмосковье ищут сбежавших с территории Приокско-Террасного заповедника 12 краснокнижных зубров, передает "Интерфакс".

В среду в регионе прошелся ураган, который повалил несколько деревьев в заповеднике. Они упали на заграждения и повредили их, в результате чего животные вышли из вольера и направились в лес.

"Они находятся сейчас на востоке. По следам мы видим, что они кружат. Не могут вернуться, потому что далеко ушли", - рассказала ТАСС заместитель директора питомника по содержанию и разведению зубров Ирина Землянко.

Зубров ищут с воздуха летчик с лесником на спортивном самолете и дельтапланы, на земле – сотрудники заповедника, главы поселений и муниципалитета, сотрудники МЧС и волонтеры.

По словам директора заповедника, животные не опасны для людей, однако приближаться к ним не стоит – дикие зубры пугливы. Загонять обратно в вольеры их планируют при помощи рассыпанного по земле комбикорма.

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