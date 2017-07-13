В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве россиянина

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В Гудаутском районе Абхазии задержаны подозреваемые в нападении на российских туристов и убийстве одного из них. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В Абхазии задержаны подозреваемые по делу об убийстве туриста из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

Как рассказал заместитель генерального прокурора Абхазии Эшсоу Какалия, в селе Приморском Гудаутского района задержаны несколько человек. Точное число не называется.

"Такую информацию в интересах следствия мы дать не можем, ведется расследование, оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - отметил он.

Нападение на группу российских туристов произошло 11 июля в Гудаутском районе. Четверо взрослых и четверо детей отдыхали на берегу моря. В этот момент к ним подошли двое неизвестных в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием. Одному туристу они нанесли несколько ножевых ранений, от которых тот скончался. Женщин и детей преступники похитили. Позже заложников освободили полицейские, однако нападавшим удалось скрыться.