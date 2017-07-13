"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы по заказу такси

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"Яндекс" и Uber приняли решение объединить свои бизнесы по онлайн-заказу поездок и создать для этого новую компанию. Она будет работать в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане.

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"Яндекс.Такси" и Uber решили объединить бизнес. Об этом сообщает пресс-служба российской компании. Сделка, в результате которой появится объединенная компания, еще должна пройти процесс одобрения со стороны регуляторов.

Новая компания будет работать в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Для заказа поездок будут доступны приложения обоих сервисов.

"Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от "Яндекс.Такси", так и от Uber. Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега", - прокомментировал гендиректор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

Uber и "Яндекс" инвестируют в проект 225 и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 миллиарда долларов. Как сообщает "Интерфакс", контроль - 59,3 процента- над новой компанией получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний.

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