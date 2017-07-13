В Кремле прокомментировали приговор убийцам Бориса Немцова

Теги: Политика песков немцов

В Кремле надеются, что заказчики убийства Бориса Немцова будут найдены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время он не стал комментировать сам приговор. В четверг суд приговорил убийц Немцова к срокам от 11 до 20 лет тюрьмы.

В Кремле надеются, что заказчики убийства политика Бориса Немцова будут найдены, передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Комментировать решение суда в Кремле отказались. На вопрос, будут ли какие-либо последствия для силовых структур Чечни, где служили исполнители убийства Немцова, Песков также ответил отрицательно.

"Эта ситуация, которая абсолютно не имеет отношения к кремлевской повестке дня<…>Это, конечно, никоим образом не связано с их (приговоренных - прим. ред.) профессиональной деятельностью, поэтому я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос", - отметил Песков.

13 июля Московский окружной военный суд огласил приговор фигурантам дела об убийстве Бориса Немцова. Пятеро участников убийства получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. В частности, убийца политика Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима.

Борис Немцов была застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.