Участники саммита ЕС — Украина отказались от итогового заявления

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Участники саммита Украина — ЕС в Киеве завершат мероприятие без одобрения итогового заявления. Политологи отмечают, что такое происходит уже второй раз.

Состоявшийся в Киеве саммит Украина – ЕС завершился без итогового заявления или совместной декларации, передает "ТВ Центр". На это обращают внимание политологи, отмечая, что за 19 встреч подобного рода такое происходит во второй раз.

По словам экспертов, неспособность подвести итоги саммита демонстрирует кризис в отношениях. Косвенной критикой в адрес Киева прозвучали слова главы Еврокомиссии. Жан-Клод Юнкер призвал украинскую власть интенсивнее бороться с коррупцией, назвав это главной задачей администрации Порошенко.

С ним солидарен и президент Европейского совета Дональд Туск, заявивший: "Внешнему врагу вас не одолеть, вы очень сильны. Но вы можете получить поражение от самих себя".