В 2017 году в Москве появится 11 гостиниц разных ценовых категорий

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11 гостиниц в этом году откроется в Москве. Особенно это актуально в преддверии чемпионата мира по футболу. Весной одна из гостиниц уже распахнула свои двери в районе станции "Красносельская". В четверг отель посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первых постояльцев этот отель принял всего три месяца назад. И за это время заполняемость номеров составила рекордные 90%. Впрочем, здесь это никого не удивляет, ведь у проекта есть все слагаемые успеха: всемирно известная сеть Hilton, современная инфраструктура, отличное расположение - 5 минут пешком до метро "Красносельская", 20 - до парка Сокольники, до Кремля - полчаса езды. Номера оборудованы под любые запросы.

Планируется, что отель полностью окупится через 12 лет, передает "ТВ Центр". Однако уже понятно - туристам он нравится. Очевидно, следующим летом его не обойдут вниманием и футбольные болельщики. Инвесторы вложили в проект 3 миллиарда рублей и реализовали его всего за несколько лет.

"В Москве неплохая динамика инвестиций в основной капитал по всем направлениям. Одно из таких направлений - туристический бизнес. В этом году мы сдадим 11 гостиниц. Туристический бизнес становится все более весомой частью московской экономики. В этом году ожидаем, что цифра туристов приблизится к 18 миллионам человек. Я надеюсь, что чемпионат мира по футболу станет еще одним драйвером туристической отрасли", - отметил Собянин.

К чемпионату мира по футболу готовы более тысячи отелей. Они прошли специальную сертификацию. Остается проследить за качеством оказания услуг и ценовой политикой. Во время проведения Кубка Конфедерации эксперты мониторили отели на предмет завышения цен. Выявлено 57 нарушителей. Впрочем, в любом случае после чемпионата городу останется богатое наследство.

За последние 5 лет в Москве реконструировано и построено 42 гостиницы. В ближайшие два года инвесторы планируют ввести в эксплуатацию ещё полсотни, из них 11 - уже в этом году.

Кристина Одиноченко, Александр Ивановский, Виктор Мальцев. "ТВ Центр".