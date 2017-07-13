Госдума обсудит налоговые льготы по программе реновации 19 июля

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Госдума на заседании в среду, 19 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект о налоговых льготах для участников программы реновации.

Сергей Собянин попросил депутатов Госдумы поддержать законопроект о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации. Об этом мэр Москвы написал на своей странице "ВКонтакте".

Сергей Собянин отметил, что этот закон очень важен для горожан и добавил: "На мой взгляд, мы должны четко и последовательно, в соответствии с поручением президента, выполнять обещания".

Совет Думы принял решение рассмотреть данный законопроект в первом чтении уже 19 июля. Как сообщает "ТВ Центр", об этом сообщил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он заявил, что освобождение от налогов позволит серьезно удешевить проект и одновременно позволит эффективно расходовать бюджетные средства. Законопроект также предусматривает освобождение от подоходного налога жителей, которые получат квартиры по программе реновации.