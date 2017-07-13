Инспектор ГИБДД спас участника аварии в Подмосковье‍

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Сотрудник ГИБДД спас жизнь водителю на "Большой бетонке" в Московской области. Во время оформления ДТП полицейский заметил приближающийся грузовик.

Полицейский спас жизнь участнику аварии, когда оформлял ДТП на 2-м километре "Большой бетонки". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Участок дороги, где столкнулось сразу нескольких машин, сотрудники ДПС оградили аварийными знаками и конусами, и начали оформлять документы. В какой-то момент один из инспекторов увидел, что по трассе мчится грузовик и проходит буквально в миллиметре от пострадавшей легковушки, рядом с которой находился её хозяин. Полицейский мгновенно сориентировался и оттолкнул водителя от его автомобиля.

По словам очевидцев, только благодаря мужеству полицейских удалось избежать гибели людей. С лихачём на грузовике будет разбираться следствие.