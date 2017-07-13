В Москве готовятся к фестивалю "Цветочный джем"

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Фестиваль "Цветочный джем" откроется 20 июля в Москве. В городе уже началась подготовка к нему.

В столице готовятся к фестивалю "Цветочный джем" в рамках "Московских сезонов". Об этом сообщает "ТВ Центр". Уже с 20 июля нас ждут мороженое, варенье, пряники и много других сладостей - самых необычных, из разных стран. Сейчас площадки праздника украшают. Дизайнеры, российские и зарубежные, создают настоящие шедевры прямо на крышах шале. Причём не только из живых цветов, но и фруктов и ягод - сочных и спелых. Теперь специалистам нужно сохранить все это до самого фестиваля.