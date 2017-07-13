Количество погибших в ДТП с пьяными водителями сократилось на 40%

Теги: Общество гибдд дтп

В первом полугодии 2017 года в России почти на 40% снизилось количество погибших в авариях с пьяными водителями. Детская смертность на российских дорогах почти не изменилась, а число погибших в ДТП с особо тяжкими последствиями увеличилось. Общая тенденция аварийности остается благоприятной - число тяжких ДТП в стране снижается.

За шесть месяцев 2017 года, по данным ГИБДД, в России более чем на 10% снизилось количество погибших в авариях на дорогах. Общее число аварий с тяжкими последствиями за полгода составило почти 70 тысяч против 74,6 тысяч год назад, узнала Газета.Ru.

Намного более заметное снижение смертности наблюдается по части ДТП с пьяными водителями. Число погибших в таких авариях за первые полгода 2017 года в сравнении с аналогичными показателями предыдущего года сократилось на 39%.

Как полагает издание, такое резкое снижение показателей может быть связано с принятой в июне 2015 года статьей УК, предусматривающей наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде или отказ от прохождения медосвидетельствования лица, которое ранее уже привлекалось к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Количество погибших на отечественных дорогах детей изменилось не сильно. За первые шесть месяцев текущего года в ДТП погибли 348 несовершеннолетних (356 в прошлом году). В то же время число погибших в авариях с особо тяжкими последствиями выросло на 16% со 187 до 217 человек за шесть месяцев.

Читайте также:

Будет ли раскрыта тайна "пьяного мальчика": репортаж "ТВ Центра"