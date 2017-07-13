В ДТП под Тулой погибли 5 человек, в том числе новорожденный

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В Тульской области столкнулись грузовик Volvo, Lada Priora, Hyundai Solaris и КамАЗ. В результате крупного ДТП погибли пять человек, в том числе новорожденный ребенок. Все они находились в легковых автомобилях.

Пять человек, в том числе новорожденный ребенок, погибли в результате массового ДТП в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Инцидент произошел на 258 километре автодороги М2 "Крым" в Плавском районе. Столкнулись грузовик Volvo , Lada Priora, Hyundai Solaris и стоявший на обочине КамАЗ.

Все погибшие находились в легковых автомобилях. Также сообщается об одном пострадавшем.

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