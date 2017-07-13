В Минэкономразвития призвали готовиться к колебанию курса рубля

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Нужно быть готовыми к колебаниям российской валюты, в этом нет ничего экстремального. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Министр экономического развития Максим Орешкин на Международном финансовом форуме в Петербурге прокомментировал ситуацию с плавающим курсом рубля. "Да, рубль несколько ослабел, да, может быть, какое-то давление сохранится", - приводит его слова "Ридус".

По словам Орешкина, плавающий курс подразумевает определенную волатильность, "нужно быть к ней готовым, ничего здесь страшного, экстремального нет".

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в четверг рассказала, что российская экономика вступила в фазу роста, ожидается рост на 1,3-1,8%.