Мединский отреагировал на решение ГАБТ перенести премьеру "Нуреева"

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Владимир Мединский не видел спектакль "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова, но пообещал "бросить все и пойти на прогон" в 2018 году. Министр культуры не стал отвечать на вопрос, давал ли распоряжение перенести премьеру спектакля, заметив, что ранее "уже все сказал".

Владимир Мединский не присутствовал на прогоне спектакля "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова. "Смотрел только отрывки уже после (переноса премьеры)", - сказал министр культуры.

Он не стал отвечать на вопрос, давал ли распоряжение перенести премьеру спектакля, заметив, что ранее "уже все сказал", передает "Интерфакс". Он также затруднился ответить на вопрос, соответствует ли постановка уровню Большого театра. "Я не видел постановку", - сказал Мединский.

На уточняющий вопрос, пойдет ли он на премьеру "Нуреева", которая планируется в мае 2018 года, он ответил: "Обязательно. Я брошу все и пойду на прогон".

Премьера спектакля "Нуреев" ранее была перенесена с 11 июля 2017 года на 4-5 мая 2018 года. Директор театра Владимир Урин объяснил, что это связано с неготовностью спектакля. "Мы смотрим прогон, и в полном унынии от того, что мы видим", - сказал он, отвергнув политическую подоплеку переноса спектакля.

Несмотря на это, СМИ начали спекулировать на эту тему. Так, некоторые из них сообщили, что перенос "Нуреева" произошел по личному распоряжению министра культуры из-за пропаганды в постановке гомосексуализма. В Минкультуры опровергли эту информацию, заметив, что "цензура и запреты - это не стиль работы нашего ведомства". Там подчеркнули, что министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики подведомственных учреждений.

Как пишет "Коммерсант", последний генеральный прогон "Нуреева" прошел 8 июля и был записан на видео. Пять фрагментов балета попали в Сеть. Кроме того, оказались доступны ролики с черновой репетиции 6 июля.

Над постановкой, помимо Кирилла Серебренникова, который выступил в качестве автора либретто, режиссера и сценографа, работали композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов. В этом же составе они поставили балет "Герой нашего времени" в Большом театре в 2015 году.

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