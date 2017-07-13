Медведев заявил о двукратном снижении количества поддельных лекарств

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Количество поддельных лекарств на российском рынке за последние пять лет снизилось в два раза. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новые правила оформления ДТП обсудили на заседании правительства. По словам Дмитрия Медведева, изменения помогут водителям максимально быстро фиксировать мелкие аварии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В первую очередь, планируется увеличить с 50 до 100 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по европротоколу. Этот документ можно будет оформлять без сотрудников ДПС даже при наличии разногласий между участниками аварии. Также водители смогут сами фотографировать повреждения и через специальное мобильное приложение отправлять в страховую компанию.

Дмитрий Медведев затронул и еще одну важную тему - это борьба с поддельными лекарствами

"За последние пять лет количество фальсификатов снизилась примерно в два раза. Тем не менее, проблема остается актуальной, в аптеках еще можно встретить некачественные или контрафактные препараты. А это угроза жизни и здоровью людей. Поэтому в начале этого года мы начали эксперимент по маркировке лекарств двухмерными кодами, создали специальную информационную систему, которая позволяет отслеживать все этапы движения такой продукции", - сказал Медведев.