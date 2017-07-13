В центре Москвы семейная пара сгорела заживо

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Пожилая семейная пара погибла при пожаре в одной из квартир в центре Москвы. Также спасатели обнаружили в квартире молодую женщину и юношу с психическим заболеванием, которые отравились угарным газом. Их госпитализировали.

Пожилая семейная пара погибла в одной из квартир в центре Москвы в результате пожара. Об этом сообщает "Русская планета".

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращения со свечами. Жертвами возгорания стали 67-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Также спасатели обнаружили в квартире молодую женщину и юношу с психическим заболеванием. Они отравились угарным газом, но были живы. Их госпитализировали.