Росгвардейцы спасли две туристические группы на Сахалине

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Сотрудники Росгвардии спасли две туристические группы на Сахалине. У одной из них закончилось продовольствие, во второй ребенок получил травму.

На Сахалине экипаж авиационного отряда специального назначения отдела Росгвардии получил сигнал о помощи от туристов. Об этом "Газете.ру" в четверг рассказали в пресс-службе ведомства.

В одной из групп девочка ранила ногу и нуждалась в срочной помощи медиков, в другой закончились запасы продовольствия.