15:29, 13 июля 2017

Росгвардейцы спасли две туристические группы на Сахалине

Теги:  помощь  Происшествие  росгвардия

Сотрудники Росгвардии спасли две туристические группы на Сахалине. У одной из них закончилось продовольствие, во второй ребенок получил травму.

На Сахалине экипаж авиационного отряда специального назначения отдела Росгвардии получил сигнал о помощи от туристов. Об этом "Газете.ру" в четверг рассказали в пресс-службе ведомства.

В одной из групп девочка ранила ногу и нуждалась в срочной помощи медиков, в другой  закончились запасы продовольствия.

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