Эйфелеву башню закроют из-за приезда Трампа
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Эйфелева башня в Париже будет закрыта из-за того, что в четверг вечером на втором ярусе отужинают Дональд Трамп и Эммануэль Макрон с супругами. Причем откроют башню только 15 июля в субботу. Поэтому 14 июля, в день взятия Бастилии, главная достопримечательность Парижа также не будет работать.
Эйфелева башня будет закрыта для посещения в связи с визитом в Париж президента США Дональда Трампа.
Je serai exceptionnellement fermée du 13/07, à partir de 14h30, jusqu'au 14/07 inclus. Je rouvrirai mes portes le 15/07 à 9h! ���� #tourEiffel pic.twitter.com/9rrLbUAvac— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 12 июля 2017 г.
"Эйфелева башня в порядке исключения будет закрыта 13 июля с 14:30 и весь день 14 июля. Башня вновь откроется 15 июля в 9:00", - говорится в сообщении официального Twitter-аккаунта достопримечательности.
Это связано с тем, что вечером 13 июля Эммануэль Макрон с супругой встретятся с четой Трампов в ресторане Jules Verne, который располагается на втором ярусе Эйфелевой башни.
Также башня будет закрыта 14 июля в день взятия Бастилии, главного национального праздника страны.
13 июля Трамп со своей супругой Меланьей прибыл с первым двухдневным визитом во Францию по приглашению Макрона.