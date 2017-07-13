Эйфелеву башню закроют из-за приезда Трампа

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Эйфелева башня в Париже будет закрыта из-за того, что в четверг вечером на втором ярусе отужинают Дональд Трамп и Эммануэль Макрон с супругами. Причем откроют башню только 15 июля в субботу. Поэтому 14 июля, в день взятия Бастилии, главная достопримечательность Парижа также не будет работать.