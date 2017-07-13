Глава МИД Германии заболел и не сможет встретиться с Лавровым

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Переговоры глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Зигмара Габриэля, запланированные на 13 июля, не состоятся. Причина в том, что германский министр заболел. На российско-германских переговорах МИД ФРГ будет представлен статс-секретарем ведомства Маркусом Эдерером.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не сможет принять участие в российско-германских переговорах по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Берлине.

Таким образом, МИД ФРГ будет представлен статс-секретарем министерства Маркусом Эдерером.

Кроме полноценных двусторонних переговоров, министры должны были принять участие в церемонии закрытия Года молодежных обменов. В рамках рабочего визита в Германию Лавров, как ожидается, выступит на площадке германского Фонда имени Кёрбера.