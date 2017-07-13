Кехман уйдет с поста в Новосибирском театре из-за дела о банкротстве

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Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман покинет свой пост в течение месяца. Кандидатуры на эту должность будут рассматриваться. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, это связано с ведущимся против него судебным делом о банкротстве.

Министр культуры Владимир Мединский подтвердил, что директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман решил покинуть свой пост в связи с ведущимся против него судебным делом о банкротстве. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Мединского, несмотря на то, что пока нет судебного решения, Кехман решил "не подрывать имидж министерства культуры". "Он сейчас уходит в отпуск, после отпуска с должности генерального директора он уходит. Мы рассматриваем сейчас различные кандидатуры на должность исполняющего обязанности генерального директора", - сказал министр.

Кехман был назначен генеральным директором Новосибирского театра в 2015 году после скандала с показом оперы "Тангейзер" в постановке Тимофея Кулябина. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в июле 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. 13 апреля 2017 года Кехман оформил отпуск по уходу за ребенком.

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