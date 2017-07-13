Жара до 28 градусов настигнет москвичей в выходные

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На выходных в столице ожидается превышающая климатическую норму погода. В субботу максимальная температура днем составит 22-27 градусов, в воскресенье столбик термометра поднимется до 23-28.

В ближайшие выходные в Москве ожидается теплая погода выше климатической нормы. Об этом на круглом столе, посвященном погодным аномалиям лета-2017, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает "РИА Новости".

В субботу максимальная температура днем составит 22-27 градусов, а в воскресенье столбик термометра поднимется до значений 23-28. На следующей неделе, заверила Макарова, ожидается "меньшая интенсивность дождей".

"Что касается осадков, то они прогнозируются на протяжении всего июля: в этот месяц традиционно много осадков, норма составляет 94 миллиметра. Надеемся, что количество осадков в июле не сильно превысит норму", - заявила синоптик.

По прогнозу, наиболее теплая погода в московском регионе должна установиться в третьей декаде июля-начале августа.

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