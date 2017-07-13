Минюст России обжаловал решение ЕСПЧ о выплатах пострадавшим в Беслане

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Минюст России обжаловал решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане в 2004 году. Ранее суд обязал Россию выплатить почти три миллиона евро пострадавшим, поскольку власти, по данным ЕСПЧ, не смогли свести к минимуму риски при проведении спецоперации.

Министерство юстиции России обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о выплатах пострадавшим во время теракта в Беслане, передает ТАСС.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 2,9 миллиона евро по жалобам пострадавших от теракта в школе Беслана в 2004 году и 88 тысяч евро судебных расходов. По мнению суда, российские власти не приняли необходимых мер для того, чтобы расследовать все обстоятельства теракта и причины гибели заложников. Всего в ЕСПЧ было подано 7 исков от 409 человек.

1 сентября 2004 года вооруженные террористы захватили школу в Беслане в Северной Осетии во время праздничной линейки. Боевики в течение трех дней удерживали в здании 1128 заложников. Тогда погибли 334 человек, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.