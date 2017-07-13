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Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кержаков завершил карьеру футболиста. Клуб намерен устроить ему торжественные проводы. Теперь в "Зените" 34-летний Кержаков будет работать координатором команд академии клуба.

Футболист петербургского "Зенита", лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков завершил карьеру. По данным ТАСС, экс-форварду будут устроены торжественные проводы.

"Александр сделал очень многое для нашего клуба и для наших болельщиков, он - профессионал с большой буквы, и мы очень рады, что он согласился остаться в структуре клуба. То, что он завершил карьеру, это не значит, что мы его хотели отпустить. Мы обязательно сделаем официальные торжественные проводы. Саша - главный российский бомбардир", - напомнил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

Теперь в "Зените" 34-летний Александр Кержаков будет работать координатором команд академии клуба. В его обязанности входит отслеживание прогресса футболистов, а также их продвижение по всей системе клуба по вертикали академия - молодежный состав - "Зенит"-2 - первая команда.

Александр Кержаков является лучшим бомбардиров в истории "Зенита" и сборной России. За сине-бело-голубых он забил более 100 мячей. Также он отметился 30 голами в составе сборной.