Лавров назвал абсурдом обвинения России в попытках расколоть ЕС

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Звучащие на Западе утверждения о том, что Россия якобы пытается расколоть Евросоюз, абсурдны и противоречат здравому смыслу. Об этом заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров, выступая на площадке германского Фонда им. К. Кербера в Берлине. Он также отметил, что Москва не будет ввязываться в переговоры по снятию антироссийских санкций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал звучащие на Западе утверждения о том, что Москва пытается расколоть ЕС. "Вопреки здравому смыслу опять приходится слышать, что Россия хочет ослабить Евросоюз, чуть ли не расколоть его. Заявления, прямо скажу, абсурдны", - подчеркнул глава МИД России.

Лавров также указал, что Москва не будет ввязываться в переговоры по снятию антироссийских санкций. "Напомню еще раз, хотя это очевидно, что введение санкций - прерогатива Совета безопасности ООН, который используется исключительно в интересах поддержания международного мира и безопасности. Хочу еще раз подтвердить - мы не будем ввязываться в переговоры о неких условиях снятия санкций", - приводит слова министра РИА Новости.

Он призвал ФРГ, Францию и США помочь в реализации Киевом минских договоренностей. "Надеемся, что Германия и Франция в качестве партнеров по "нормандскому формату", а также США, имеющие особое влияние на киевский истеблишмент, используют имеющиеся их очаги, чтобы эту ситуацию изменить", - указал глава МИД.

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