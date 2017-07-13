Не менее 10 человек пострадали при обрушении моста в Швеции

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Около десяти человек серьезно пострадали при обрушении моста в центральной Швеции. В этот момент на нем шли ремонтные работы. Несколько человек могли оказаться под завалами обрушившегося на железную дорогу моста.

В Швеции произошло обрушение моста, на котором велись ремонтные работы. Конструкция упала прямо на железную дорогу, передает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Людвика провинции Даларна в центральной Швеции. В результате происшествия серьезно пострадали около десяти человек. Еще несколько получили легкие более травмы.

Кроме того, несколько человек оказались под завалами обрушившегося моста.

На месте инцидента работают семь машин скорой помощи и два вертолета.