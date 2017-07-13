В России раскритиковали ролик НАТО о "лесных братьях"

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Пропагандисты НАТО распространили очередной видеофильм, искажающий послевоенную историю. На этот раз - о так называемых "лесных братьях", боровшихся против советской власти в 40-х - 50-х годах. В документально-игровом видеоролике представители вооруженных группировок, действовавших на территории прибалтийских республик, изображены "героями".

Тяжелая, нагнетающая атмосферу музыка. Взволнованный голос за кадром. Кажется, еще мгновение и пострадают невиновные. На официальной странице НАТО в соцсетях появился 8-минутный ролик. Его участники - члены прибалтийской организации "Лесные братья". По сюжету - они настоящие герои, живота своего не жалеющие ради противостояния советской оккупации, передает "ТВ Центр".

В креативном ролике от НАТО смакуются кадры расстрела советских солдат горсткой "Лесных братьев". В конце зрителю показывают современного литовского спецназовца. На рукаве нашивка со словом Zaliukas.В переводе с литовского - тот, кто способен раствориться в лесу. То есть, "лесной брат". И военнослужащий этим очень гордится.

Литовский спецназовец даже не задумывается о том, что те, кого он называет учителями, несколько десятков лет назад, возможно, грабили и убивали его родственников.

Называемые в фильме партизанами члены незаконных вооруженных формирований действовали на территории Литвы, Латвии и Эстонии с начала 1940-х до конца 50-х годов. Во время Второй мировой многие члены банд, особенно, латыши, служили в местных легионах СС. После - под видом партизанской борьбы с, по их мнению, незаконной советской оккупацией, помимо солдат, уничтожали всех, кого могли заподозрить в симпатиях к советской власти - председателей колхозов, учителей, партработников. Женщина, старик или ребенок - значения для них не имело. В одной только Литве "Лесными братьями" было убито 25 тысяч мирных жителей, тысяча из них были дети. Но Запад, что тогда, что сейчас, на это закрывал глаза. Главное, что формально бандиты прикрывались освободительной борьбой.

Точно так же американские спецслужбы во времена СССР поддерживали боевиков запрещенной в России ОУН УПА, прекрасно зная об их преступлениях и сотрудничестве с фашистами. Но когда на одной чаше весов членство в легионах СС, а на другой знамя борьбы с советской агрессией, западный мир на связи "этих героев нового времени" с нацистами закрывает глаза. В Латвии, которая входит в Евросоюз, безнаказанно регулярно проходят марши эсесовских легионеров. Зато мэра Риги таскают по судам за использование русского языка. На Украине, которую европейцы на словах называют "дружеской и европейской", бандеровцы официально стали национальными героями.

В России видеоролик, созданный НАТО, резко раскритиковали и призвали всю мировую общественность не игнорировать попытки переписать историю в угоду политике.

"Ролик @NATO про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков", - отметил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"В фильме "латышские патриоты" сражаются с некими "советскими". Для не знающих историю жертв западной пропаганды, "советские" - это некое воинствующее сообщество иноземцев, захвативших Латвию. И ведь никому и в голову не придёт задать вопрос: а сколько среди "советских" было латышей? Это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера - герой, а "Лесные братья" - партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?" – задается вопросом официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Специалисты уверены: создание подобного ролика - это попытка создать в странах Прибалтики идеологическую базу. Деньги тратить жалко, а вот использовать болезненный с точки зрения истории вопрос - это возможность недорого получить очередную порцию лояльности альянсу.

Во всей этой истории весьма интересна реакция Польши, чье население серьезно пострадало и от фашистов, среди которых были и прибалтийские легионеры и от бандеровцев. С другой стороны, Польша - член НАТО. Теперь эксперты гадают, что перевесит в Варшаве: присяга верности старшим товарищам по альянсу или чувство национальной гордости.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".