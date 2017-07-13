Саммит Украина - ЕС завершился провалом для Киева

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В Киеве в четверг завершился саммит Украина-Евросоюз. Причем, совсем не так, как на это рассчитывал президент Порошенко, который, размечтавшись, предположил, что одно из подобных мероприятий в будущем пройдет в Крыму. Фактически же, как отмечают наблюдатели, нынешние переговоры закончились провалом для Киева. В итоговое заявление так и не было включено положение о том, что Евросоюз "признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор".

Изо всех сил демонстрируя, что он с Европой - на короткой ноге, Петр Порошенко буквально набрасывается с объятьями и поцелуями на Жан-Клода Юнкера. Известный своей любвеобильностью глава Еврокомиссии отвечает взаимностью. Председатель совета Европы Дональд Туск более сдержан, но подчеркнуто доброжелателен. Протокольное рукопожатие - и непротокольный жест украинского президента, передает "ТВ Центр".

Хорошая мина при плохой игре, погорелый театр трех актеров - этот 19-ый по счету саммит Украина-ЕС можно было бы назвать как угодно, но только не историческим прорывом - это формулировка украинских СМИ. Еще до начала встречи было известно: отношения Киева и Брюсселя в таком глубоком кризисе, что стороны даже не смогли согласовать общее заявление, главный документ саммита. Украина пыталась включить туда пункт о своих европейских перспективах, но Голландия, Франция и Германия выступили категорически против этого. В итоге из явного фиаско Юнкер и Туск попытались выжать хотя бы немного пиара для Порошенко. В качестве реквизита привезли в Киев оригинал договора об ассоциации Украины с ЕС.

"Я хочу подтвердить, что это - главный документ, который характеризует сотрудничество Украины и Европейского Союза. Все формулировки, которые удовлетворяют и Украину, и Европу, отражены здесь. Наконец-то этот документ ратифицирован и вступит в силу с 1 сентября", - отметил Порошенко.

Сами переговоры содержательными тоже не назовешь. Порошенко, как всегда - о "самом важном" для своего народа. Поездки в Европу без виз, на которые копить обычному украинцу нужно лет десять. Снижение тарифов на мобильную связь со Старым Светом, что и вправду, учитывая масштаб миграции, весьма актуально. Ну, и, конечно, санкции против страны-агрессора.

"Санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будет восстановлен полный суверенитет и территориальная целостность нашего государства - включая Крым. Считаю, что сегодня сложились все условия, чтобы наши европейские партнеры перешли от политики непризнания до активной деоккупации полуострова, который Россия превращает в остров угроз", - заявил Порошенко.

Сам украинский президент, видимо, живет на острове грез, а иначе не заявил бы, что "следующий саммит Украина-ЕС будет проходить уже в Ялте". Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер - мечтатели явно уровнем пониже. Воспитанно кивают, но говорят все же о конкретном. Украина не соблюдает соглашение о зоне свободной торговли, сохраняя мораторий на экспорт в Европу леса-кругляка и пошлины на вывоз металлолома. Регулярно нарушает права и свободы граждан - об этом только накануне саммита заявили в Human Rights Watch. Плюс, коррупция по-прежнему процветает.

"Вас не одолеет внешний враг, скорее, вы погубите себя сами. Именно поэтому важнейшая ваша задача - построить современное государство, дружественное по отношению к своим гражданам и эффективно борющееся с коррупцией", - отметил Туск.

"Нас очень волнует вопрос борьбы с коррупцией на Украине. До сих пор не создан антикоррупционный суд, а ведь это обязательство Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Сегодня мы настаиваем на создании хотя бы специальной палаты", - заявил Юнкер.

Тон Брюсселя явно изменился. С настойчиво-рекомендательного на безапелляционно-требовательный. Причем, ссылаться на недоработки ЕС Киев, как прежде, уже не сможет: соглашение окончательно ратифицировано. И его нужно выполнять. Иначе - никаких траншей.

Украине, точнее ее власти, нужна лишь финансовая поддержка Запада, чтобы удерживаться на плаву. А потому вместо реальной борьбы с коррупцией - показательные порки. Место действия - Верховная Рада. Сценарий - проверенный. Выбирают, кого не жалко, и лишают депутатской неприкосновенности. Во вторник так пострадали три народных избранника, в отношении которых расследуются уголовные дела о хищении госсредств. В четверг - лишь один, нардеп от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин. При этом всё обошлось малой кровью - депутаты не дали согласия на задержание и арест своих коллег. Потому, как понимают - этот ящик Пандоры открывать нельзя.

А вот что на Украине действительно делают по-европейски, так это протестуют. Киев в этом смысле сегодня мало чем отличался, например, от Гамбурга во время G20. Украинский парламент осадили сотни националистов с требованием отменить депутатскую неприкосновенность для всех депутатов. Перекрыли подъезды, жгли файеры, взрывали петарды, бросали дымовые шашки. Не обошлось и без драк с полицейскими. Силовики в ответ применяли слезоточивый газ.

Ольга Оксенич, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".