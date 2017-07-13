Полиция устанавливает личности погибших при пожаре под Петербургом

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Семь человек погибли при пожаре в одной из промзон на юге Петербурга. Загорелся металлический ангар. Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Тела людей обнаружили под обломками, когда возгорание уже было потушено. Личности погибших устанавливаются. По версии следствия, все они были гражданами Узбекистана. Прояснить предстоит и обстоятельства произошедшего.

Сообщение об этом пожаре поступило в половине четвертого утра, уже через двадцать минут он был локализован. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на, казалось бы, рядовое ЧП, передает "ТВ Центр".

"По прибытии на место пожара было установлено, что горит ангар 15 на 40 метров по всей площади и имеется частичное его обрушение. В 3 часа 55 минут пожар был локализован и в дальнейшем потушен", - сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький.

Когда спасатели начали разбирать завалы, они даже предположить не могли, что обнаружат здесь. Под грудами сгоревшего мусора насчитали останки семи человек. Предположительно, в ангаре ночевали рабочие одной из колпинских фирм.

Трагедия произошла на территории закрытой охраняемой промышленной зоны, где располагается колпинское деревообрабатывающее предприятие, а часть строений сдается в аренду другим собственникам. В четверг вход и въезд сюда запрещен, весь день здесь ведутся следственные действия. Как рассказали арендаторы соседних строений, фирма, в которой работали погибшие люди, занималась производством железобетонных изделий и обосновалась здесь совсем недавно.

Главный вопрос у следователей: что люди делали на территории промзоны в столь неурочный час? Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Специалисты также выясняют, в результате чего погибли люди.

Гражданство погибших официально пока не установлено. В четверг целый день у въезда на территорию промзоны дежурила группа мужчин: они рассказали, что один из погибших - их одноклассник, родом из Узбекистана.

В прокуратуре Колпино начали собственную проверку, специалистов интересует не только соблюдение правил противопожарной безопасности, но и вопрос, легально ли погибшие находились на территории России.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.