Лавров рассказал об истинном отношении России к Асаду

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Россия не поддерживает президента Сирии Башара Асада, однако выступает против повторения иракского сценария, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, в случае с Ираком западные страны имели "кровожадное желание ликвидировать диктатора" Саддама Хусейна.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вовсе не поддерживает президента Сирии Башара Асада. Тем не менее, она выступает категорически против повторения иракского сценария, отметил он выступая в Фонде имени Кёрбера в ходе визита в Берлин.

"Что касается Асада, мы его не поддерживаем. Мы просто категорически не хотим повторять то, что произошло в Ираке " – приводит слова Лаврова "Интерфакс".

Министр иностранных дел России отметил также, что в случае с Ираком, у многих западных стран было "кровожадное желание ликвидировать диктатора" Саддама Хусейна. "Ликвидировав диктатора, я боюсь, как бы страну не ликвидировали вместе с ним, потому что там сейчас очень непростые процессы происходят", - отметил он.

По его словам, схожая ситуация сложилась в Ливии.

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