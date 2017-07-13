McDonald's выплатит москвичке 300 тысяч рублей за выбитые зубы

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Замоскворецкий суд столицы принял решение о взыскании с McDonald's 300 тысяч рублей в пользу москвички Оксаны Чернявской. Это произошло после того, как в октябре 2016 года она выбила себе зубы, поскользнувшись на мокром полу в одном из заведений сети. При этом сама пострадавшая требовала не менее миллиона рублей за этот инцидент.

Москвичка Оксана Чернявская получит 300 тысяч рублей от McDonald's за то, что одном из заведений сети у нее оказались выбиты зубы. Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы, передает "Интерфакс".

Суд взыскал в пользу Чернявской 254 тысячи рублей в качестве компенсации материального ущерба, еще 20 тысяч в качестве компенсации морального ущерба, а 30 тысяч - за расходы на услуги адвоката.

Таким образом, исковые требования удовлетворены частично. Изначально заявительница просила взыскать с ответчика миллион рублей. Из них 900 тысяч за моральный вред, а также расходы на юридическую помощь.

В октябре 2016 года в одном из ресторанов сети McDonald's Чернявская поскользнулась на мокром полу и упала. В результате она выбила два передних зуба.