На сайте госуслуг обнаружили потенциально вредоносный код

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Потенциально вредоносный код обнаружен на сайте госуслуг, о чем говорится в сообщении компании Doctor Web. Информация передана в техническую поддержку сайта. Сейчас специалисты компании рекомендует проявлять осторожность при использовании портала госуслуг до разрешения ситуации.

В структуре портала государственных услуг обнаружен потенциально вредоносный код, который был внедрен неизвестными лицами. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение компании Doctor Web.

В сообщении компании утверждается, что сейчас сайт все еще "скомпрометирован". Информация уже передана в техническую поддержку портала.

Также в компании просят проявлять осторожность при использовании портала до разрешения ситуации.

Согласно данным сотрудников Doctor Web, вредоносный код заставляет браузер любого посетителя сайта связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, которые зарегистрированы на неизвестное частное лицо. После этого с этих доменов может поступить независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей. Цель - получить доступ к компьютеру посетителя сайта.