Водитель погиб после столкновения автомобиля с трамваем в Москве

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Мужчина погиб в результате столкновения автомобиля с трамваем на востоке Москвы. ДТП произошло в районе дома №8 по Открытому шоссе. Пассажиры трамвая не пострадали.

В районе Преображенское на востоке Москвы произошло ДТП с участием автомобиля и трамвая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Столкновение произошло в районе дома №8 по Открытому шоссе. Водитель автомобиля погиб. Пассажиры трамвая не пострадали. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В Мосгортрансе сообщили о причинах произошедшего. Там подчеркнули, что водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на обособленные пути и столкнулся с трамваем 13-го маршрута.

Сейчас трамвайное движение на данном участке восстановлено.