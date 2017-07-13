20:12, 13 июля 2017

В результате обрушения на шахте в Свердловской области погиб человек

Теги:  жертвы  обрушение  Происшествие  шахта

На шахте "Новокалькинская" в Свердловской области произошло обрушение породы. В результате погиб один человек. Площадь обрушения составила три кубометра. На момент происшествия в шахте находились 120 человек. СК проводит доследственную проверку.

Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте "Новокальинская" в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на шахте в Серовском городском округе. Площадь обрушения составила три кубометра. В результате под завалами остался один человек. Он погиб. Его тело сейчас извлекают спасатели.

На момент происшествия в шахте находились 120 человек. 

Между тем, СКР подтвердил гибель одного человека в шахте.

Читайте также:

Число погибших на шахте в Норильске возросло до 4

Другие новости

В других СМИ