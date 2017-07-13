Макрон: отставка Асада больше не является обязательным условием

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Перемирие в Сирии стало возможно благодаря контактам США и России. Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции. В Париж с двухдневным рабочим визитом американский лидер прибыл по приглашению Эммануэля Макрона. Президенты уже успели обсудить широкий круг двусторонних и международных вопросов.

Бронированный лимузин с трудом протискивается в створ ворот Елисейского дворца. В резиденцию французского лидера Трамп и Макарон приезжают на транспорте американского президента. Разговор на совместной пресс-конференции тоже на языке гостя. Явная любезность со стороны президента Франции. Один из первых вопросов, впрочем, вовсе не об американо-французском диалоге. Подробности первой встречи Трампа с Путиным журналистов до сих пор волнуют куда больше, передает "ТВ Центр".

Борьба с терроризмом – главная тема беседы в Париже. Трамп подчеркивает важность достигнутых с Путиным договоренностей о перемирии на юге Сирии. Макрон соглашается, добавляя – Елисейский дворец заинтересован в восстановлении мира и стабильности в Арабской Республике. А судьба президента Асада, о необходимости ухода которого говорили прежде французские власти, на повестке дня первым номером не стоит. Кроме того, по словам американского президента, готовится соглашение о еще одном перемирии. Детали обещают объявить прессе позже. Как и подробности плана послевоенного урегулирования, для обсуждения которого Макрон и приглашал Трампа в Париж.

Во время визита Дональда Трампа во Францию в Париже вводят особый режим безопасности. На дежурстве – 11 тысяч стражей порядка. Все подъезды и подступы к Елисейскому дворцу перекрыты. Несколько десятков туристов оказались заблокированы. Не пройти ни в магазины, ни в отели. Полиция просит подождать, пока закончится встреча в резиденции.

В это время супруги президентов на небольшой лодке отправляются по Сене к Notre-Dame de Paris. Собор, ради посещения которого выстраиваются многочасовые очереди, на время визита Брижит Макрон и Мелании Трамп закрывают для публики. Разочарованно смотрят туристы и на главную парижскую достопримечательность. Эйфелева башня в этот день тоже принимает только высоких гостей. Ресторан на одной из верхних площадок выбран лично сотрудниками администрации Трампа. В меню - сплошь деликатесы. Готовит один из лучших шеф-поваров мира.

Сам Макрон к этой встрече тоже готовился основательно. За несколько часов до переговоров с Трапом в Париж приезжает Ангела Меркель. Формально - решать вопросы двустороннего сотрудничества в экономике и культуре. Но на деле, считает пресса, договариваться, какую линию поведения с Вашингтоном выбрать Парижу и Берлину.

"У Франции и Германии нет разницы во взглядах на то, как вести себя с президентом Трапом. Я вообще удивлен, что мое приглашение вызвало такую неоднозначную реакцию в обществе. Оно приурочено к 100-летней годовщине участия американских войск в Первой мировой войне", - заявил Макрон.

"Я верю, что историческая значимость этой даты позволяет нам сказать сегодня, что так же, как и тогда, сегодня в XXI веке мы по-прежнему зависим друг от друга. В одиночку Европа не сможет победить. В частности, в битве против терроризма. Вот причина, по которой мы являемся членами НАТО", - отметила Меркель.

О военном сотрудничестве Трамп и Макрон смогут поговорить и во время торжественного парада в честь Дня взятия Бастилии. В нем в этом году примут участие и американские военные. Еще одна любезность официального Парижа. С явным расчетом на взаимность.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Франция, Париж.