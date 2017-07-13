Нарколог предложила москвичам ярче одеваться и нюхать воздух после дождей

Теги: Москва дождь минздрав

Жителям Москвы стоит "добавить стимуляторов для своей сенсорной системы", уверена директор НИИ наркологии Татьяна Клименко. По ее словам, москвичам, в частности, стоит ярко одеваться и побольше дышать свежим воздухом после дождя.

Жителям Москвы рекомендовали ярче одеваться и больше развлекаться в условиях дождливого лета. Об этом заявила директор НИИ наркологии Татьяна Клименко.

По ее словам, сейчас в столице осенняя погода. В этом случае задача жителей – "добавить стимуляторов для своей сенсорной системы". В частности, нужно сделать жизнь более яркой. В этом поможет яркая одежда. Женщинам Клименко рекомендовала надевать больше украшений.

Дома, по ее словам, стоит поставить больше цветов и сменить темные шторы на яркие. "Надо насытить жизнь яркими эмоциями - в выходные не сидеть дома, а выходить в парки, кино, театры", - подчеркнула Клименко.

Вместе с тем, специалист рекомендовала горожанам побольше дышать свежим воздухом после дождя, сообщает Агентство "Москва".