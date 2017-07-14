Политолог о роли Эммануэля Макрона в международной политике

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Встреча президентов Франции и США в Париже в четверг завершилась несколькими важными заявлениями. Эммануэль Макрон объявил о смене доктрины в отношении Сирии. Принципиальная задача — искоренить террористические группы, а уход Асада больше не является необходимым условием.

Об амбициях Эммануэля Макрона и его роли в большой политике в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает декан кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин:

— Макрон – молодой политики, молодой президент. Он и в политику-то пришел всего несколько лет, и буквально за 3-4 года сумел возглавить Францию. И вот теперь, когда он получил полную свободу действий, он начинает свое позиционирование на внешней арене: выстраивать свои отношения, в том числе и внутри Европейского союза, а мы знаем, что он позиционировал себя как евроинтегратора.

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