Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу

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Бывший президент США Джимми Картер был госпитализирован в Канаде из-за обезвоживания. В эту страну он приехал около недели назад, чтобы заняться починкой порядка 100 домов в различных районах государства. Представитель экс-главы Белого дома сообщил, что сейчас он чувствует себя хорошо.

Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу в Канаде. Это произошло из-за обезвоживания в ходе работ по починке одного из домов, передает ТАСС.

Как отметили на сайте Центра Картера, экс-глава Белого дома был госпитализирован из-за обезвоживания.

92-летний экс-президент был отправлен в больницу для осмотра "в интересах предосторожности". Его супруга находится с ним.

Картер приехал в Канаду на этой неделе, чтобы заняться починкой порядка 100 домов в различных районах страны. В больницу он попал после работы над строительным проектом "Место обитания для человечества" в городе Виннипег провинции Манитоба в Канаде.

Сейчас бывший президент чувствует себя хорошо.