Путин обсудил с королем Иордании борьбу с терроризмом

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Владимир Путин и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II обсудили вопросы борьбы с терроризмом и создание зоны деэскалации на юго-западе Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

По инициативе иорданской стороны в четверг состоялся телефонный разговор Владимира Путина с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечено значение подписанного Россией, Иорданией и США 7 июля в Аммане Меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии для дальнейшей работы в целях установления режима прекращения боевых действий и в других районах Сирийской Арабской Республики, говорится в сообщении.