22:13, 13 июля 2017

Путин обсудил с королем Иордании борьбу с терроризмом

Теги:  Политика  путин  иордания

Владимир Путин и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II обсудили вопросы борьбы с терроризмом и создание зоны деэскалации на юго-западе Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

По инициативе иорданской стороны в четверг состоялся телефонный разговор Владимира Путина с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечено значение подписанного  Россией, Иорданией и США 7  июля в Аммане  Меморандума  о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии для дальнейшей  работы в целях установления режима прекращения боевых действий и в других районах Сирийской Арабской  Республики, говорится  в  сообщении.

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