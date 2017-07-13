На северо-западе Москвы иномарка сбила двух пешеходов

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Два пешехода оказались сбиты автомобилем Toyota на северо-западе Москвы. После ДТП водитель скрылся. Сейчас полиция разыскивает виновника инцидента.

Автомобиль Toyota сбил двух пешеходов на северо-западе российской столицы. После этого он скрылся с места происшествия, сообщает РИА Новости.

В столичном управлении ГИБДД рассказали, что ДТП произошло примерно в 20:51 на улице Туристская. Сейчас проводятся мероприятия по розыску водителя.

О состоянии пострадавших ничего не сообщается.