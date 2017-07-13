Трамп пообещал пригласить Путина в Белый дом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит своего коллегу из России Владимира Путина в Белый дом. При этом он подчеркнул, что это произойдет только, когда наступит подходящий момент. Также, по его словам, он не верит в то, что российский лидер поддерживал его перед президентскими выборами в США.

Президент США Дональд Трамп готов пригласить российского лидера Владимира Путина в Белый дом. Однако это произойдет, когда наступит подходящий момент, подчеркнул он.

"Я бы сказал да. В нужное время. Я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого, но мой ответ: "Да, пригласил бы", - приводит его слова ТАСС.

Также президент США отметил, что не верит в то, что российский лидер поддерживал его перед американскими президентскими выборами. "Когда я в следующий раз встречусь с Путиным, я спрошу его: "За кого вы были на самом деле?" Потому что я не могу поверить в то, что он мог выступать за меня", - признался он.

Накануне, 12 июля, Дональд Трамп заявил, что хорошо поладил с Владимиром Путиным во время встречи на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Вместе с тем, он подчеркнул, что вел себя с российским коллегой очень жестко. По его словам, у него с Путиным "очень важные" отношения, которые могут спасти многие жизни, как, например, в Сирии после вступления в силу перемирия.

Также Трамп пожалел, что не спросил, действительно ли Путин поддерживал его во время президентской гонки в США в 2016 году.

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