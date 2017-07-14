На перезапуск журнала "Искусство кино" собрали 2,5 млн рублей за четыре дня

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На перезапуск старейшего в России журнала о кинематографе "Искусство кино" пожертвовали 2,5 миллиона рублей. Эти средства пойдут на редизайн сайта издания, привлечение новых авторов, а также организацию кинопоказов, мастер-классов и лекций по всей стране. Деньги собрали в ходе краудфандинговой кампании за четыре дня. Изначально редакция планировала привлечь один миллион рублей за 63 дня.

За четыре дня с момента запуска кампании в поддержку журнала "Искусство кино" удалось собрать 2,5 миллиона рублей. Сбор пожертвований открыт на краудфандинговой площадке Planeta.ru.

Главный редактор издания Антон Долин объявил о сборе средств 10 июля. Редакция планировала найти один миллион рублей за два месяца, однако читатели "Искусства кино" собрали сумму за семь часов. Несмотря на пройденный барьер, кампания продолжилась. Спустя два дня на развитие проекта пожертвовали уже два миллиона рублей. Кинокритик назвал поддержку со стороны людей чудом.

"Два миллиона рублей - огромная сумма. Но, конечно, журналу на развитие нужно гораздо больше. Соберем три миллиона, и сможем сделать новый сайт, как планировали (работа уже идет, на самом деле). Соберем пять, и стартуем с обновленным журналом и сайтом уже в январе 2018 года. Не говоря обо всем остальном, показы, лекции, киношколы. И сам журнал", - написал Долин в Facebook.

На перезапуск проекта, который после смерти бывшего главного редактора Даниила Дондурея находится в кризисном состоянии, можно пожертвовать любую сумму и приобрести лот - подписку на журнал, книгу с автографом или пригласительный на премьеру фильма.

"Мы собираемся расширяться, проводить серии показов по всей стране, читать лекции и мастер-классы, учить всех желающих смотреть кино и писать о нем. В будущем у нас - собственные фестивали, премии, сети кинотеатров и киноклубов, собственная синематека. А также мультимедийный интернет-портал, который станет уникальным ресурсом с точки зрения информации, истории и осмысления современного кинопроцесса", - говорится в описании проекта на Planeta.ru.

Кинокритик Антон Долин стал главным редактором "Искусства кино" в июне 2017 года. На этом посту он сменил киноведа Даниила Дондурея, возглавлявшего журнал с 1993 года (Дондурей скончался в мае текущего года). Старейший в России и один из старейших в мире журналов о кинематографе выходит с 1930-х годов. На его страницах печатались Сергей Эйзенштейн и Андрей Тарковский.

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