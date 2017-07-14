В Алеппо завершают восстановление крупнейшей водонасосной станции‍

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ООН призвала стороны конфликта в Сирии позволить провести очистку районов от мин и снарядов, где шли бои, а также обеспечить безопасность персонала, который будет заниматься ликвидацией боеприпасов. До этого гуманитарным разминированием занимались только российские военнослужащие. Тем временем, в Алеппо заканчивается восстановление крупнейшей на Ближнем Востоке водонасосной станции. Это позволит возобновить орошение более 50 тысяч гектаров земель в северной Сирии.

Крупнейшая на Ближнем Востоке насосная станция до войны, обеспечивала поливной водой из Ефрата 50 тысяч гектаров. То есть, всю провинцию Алеппо — самый развитый сельскохозяйственный район Сирии. Ее освободили пару месяцев назад, но боевики, запрещенного в России "Исламского государство" недалеко — на другом берегу, в 5-6 километрах. Поэтому станцию усиленно охраняют, передает "ТВ Центр".

Станция работает и сегодня, но не в полную мощность. Из 14 насосов инженеры могут включить только один. И тот от генератора. Остальные тоже исправны, но проблема в том, что нет электричества. Отступая, взорвать станцию террористы не рискнули, а вот линии электропередач уничтожили.

До плотины, которая подает электричество, 50 километров. И чтобы заново протянуть провода, нужно время. Ремонтные бригады работают и днем и ночью. Пока же сотрудники продолжают регулярно осматривать и очищать технику и оборудование. Они отказались покинуть станцию, даже в те дни, когда ее захватили боевики.

Оборудование старое, ему почти 30 лет. Но очень надежное, говорят инженеры. Все сделано в СССР и установлено тоже советскими специалистами. За долгие годы эксплуатации ни разу не ломалось. Как говорится, только смахнуть пыль и насосы вновь начнут качать воду из Ефрата и тогда острый дефицит питьевой и поливной воды на севере страны, будет полностью снят.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.