Российскую семью задержали в Турции за попытку попасть в Сирию

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Посольство России в Анкаре проверяет информацию о задержании двух российских граждан на территории Турции. По данным СМИ, россиянка Светлана Уханова и ее гражданский муж Евгений Кочаари, а также двое несовершеннолетних детей, пытались незаконно попасть на территорию Сирии.

Посольство России в Анкаре проверяет информацию о задержании российских граждан на территории Турции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Уже известно, что жительница Саратовской области Светлана Уханова с двумя детьми и гражданским мужем Евгением Каачари пытались нелегально попасть в Сирию. По некоторым данным, там они собирались присоединиться к радикальным группировкам. Незадолго до отъезда из России, Светлана и ее нынешний муж приняли ислам. Сейчас семья находится в миграционной тюрьме турецкого города Антакья. Там уже побывал прежний муж Светланы Ухановой, отец Лизы, Сергей. Но без официальной помощи забрать свою дочь обратно в Россию он не может.

Ситуацию взяли под контроль сотрудники нашей дипмиссии в Анкаре, куда после месяца поисков обратились родственники пропавших Светланы и Лизы Ухановых. Сейчас наши дипломаты направили запрос в компетентные органы Турции с просьбой подтвердить местонахождения граждан России, а также депортировать их на родину, а не в третью страну.