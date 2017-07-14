Дождь с грозой и +25 ожидаются в Москве в пятницу

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Тепло, но опять дождливо будет в Московском регионе в пятницу. По прогнозам синоптиков, в городе и области пройдут дожди с грозами. Столбики термометров при этом поднимутся до 20-25 градусов.

Непогода продолжает преподносить россиянам неприятные сюрпризы. Затяжные дожди с грозами сменились сильными туманами. В столичных аэропортах задержаны несколько десятков рейсов. Не смогли приземлиться самолеты в воздушных гаванях Барнаула и Томска, передает "ТВ Центр".

В пятницу МЧС объявило штормовое предупреждение в четырех регионах Сибири.

Обрушившийся на Воронеж мощный ливень накануне за четверть часа парализовал движение в городе. Образовались 10-бальные пробки. Непогода стала причиной более двадцати аварий. Пешеходы, застигнутые ненастьем, с трудом могли передвигаться - потоки воды залили улицы и дворы. Ливень сопровождался шквалистым ветром до 20 метров в секунду. В городе повалены десятки деревьев и рекламных конструкций. Оборваны линии электропередачи. Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия разгула стихии.