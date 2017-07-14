Кадыров назвал странным приговор по делу об убийстве Немцова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал приговор по делу об убийстве Бориса Немцова, "странным" и вынесенным "при сомнительных доказательствах вины". Накануне суд назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в убийстве политика, к 20 годам тюрьмы. Другие фигуранты дела получили сроки от 11 до 19 лет.

Приговор убийцам политика Бориса Немцова был вынесен "при сомнительных доказательствах вины" осужденных и выглядит "странно". Об этом заявил на встрече с руководством республиканского МВД глава Чечни Рамзан Кадыров.

"По его мнению, странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего 20 лет строго режима, при сомнительных доказательствах вины. Также недоумение главы республики вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осужденных наказание в виде пожизненного лишения свободы. Р. Кадыров отметил, что ему не известны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки", - говорится в сообщении пресс-служба правительства республики.

При этом Кадыров отметил, что убийства выходцев из Чечни и кавказцев в целом российские правозащитники "игнорируют". Он также выразил уверенность, что против Чечни ведется "информационная и идеологическая война".

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве прямо под стенами Кремля. По версии следствия, убийство было заказным, и за его исполнение Дадаеву пообещали 15 миллионов рублей. Организатором преступления, полагают следователи, был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокаты семьи погибшего полагают, что к преступлению был причастен и сам командир подразделения, Руслан Геремеев.

Адвокаты родственников Немцова настаивали на допросе главы Чечни Рамзана Кадырова, а также депутата Госдумы Адама Делимханова, но следствие посчитало это нецелесообразным. Сам Кадыров заявлял, что готов прибыть в Следственный комитет для дачи показаний по делу об убийстве Бориса Немцова.

Московский окружной военный суд накануне назначил в четверг Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства политика, к наказанию в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Другие фигуранты дела получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы.

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