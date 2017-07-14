Жертвами резни на детском празднике в Мексике стали 11 человек

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Вооруженные преступники напали на гостей детского праздника в мексиканском штате Идальго. Погибли семеро женщин и четыре мужчин. По данным полиции, нападение было совершено с помощью ножей и стало итогов криминальной разборки.

В Мексике 11 человек стали жертвами массового убийства. Неизвестные в полицейской форме ворвались в один из домов, когда там проходил детский праздник, и устроили расправу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Среди убитых — семь женщин и четверо мужчин, включая двоих несовершеннолетних. Еще четверых детей бандиты не тронули.

По данным властей, резня произошла из-за выяснения отношений между преступниками. Известно, что убитый хозяин дома раньше привлекался к уголовной ответственности за похищения людей и отбывал срок в одной из тюрем штата Мехико. Нападавшие скрылись. Сейчас они объявлены в розыск. Квартал, где произошла трагедия, оцеплен полицией.