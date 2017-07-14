Белый дом озвучил условия возврата российской дипсобственности

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Вашингтон не исключает возможность снятия ареста с российской дипломатической собственности в США, но только в том случае, если Москва проявит стремление сохранять режим прекращения огня в Сирии.

Белый дом рассматривает вопрос возвращения России объектов ее дипсосбственности, находящихся под арестом США с декабря 2016 года, об этом рассказал заместитель помощника главы администрации президента Себастьян Горка в интервью телеканалу CNN.

Власти США отметили, что это будет возможно при условии, если увидят стремление Москвы сохранять режим прекращения огня в Сирии. По словам Горка, Штаты хотят дать шанс сотрудничеству двух стран.

"Не забывайте, что более 400 тысяч человек были убиты в Сирии. Это ужасно. Но если мы увидим, что Кремль действует добросовестно в плане таких вопросов, как режим прекращения огня в Сирии, тогда, возможно, есть шанс, что Рекс Тиллерсон захочет, чтобы это (снятие ареста с дипсобственности – прим. ред.) произошло", - добавил представитель администрации.

В декабре 2016 года администрация тогда еще действующего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на два объекта дипсобственности. Причиной стало "вмешательство России" в выборы США и "притеснение" американских дипломатов в Москве. В российском МИД заявили, что не оставят эту ситуацию без ответных мер.

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