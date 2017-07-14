Российские истребители шесть раз за неделю поднимались для перехватов

Теги: минобороны Армия военный

За прошедшую неделю у границ России разведку вели 20 иностранных самолетов, шесть раз к ним на перехват поднимались российские истребители. В Минобороны России подчеркнули, что в ходе полетов иностранных самолетов-разведчиков "нарушений воздушного пространства России не допущено".

Российские истребители за прошедшую неделю шесть раз вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов, сообщается в сводке Минобороны.

Воздушную разведку у границ России вели 20 аппаратов. Как отмечается, нарушений российского воздушного пространства не было допущено.

Кроме того, российские специалисты провели три инспекции на территории иностранных государств: США, Норвегии и Испании. Одну инспекцию в рамках договора по открытому небу на территории России провела совместная миссия Польши и Словакии.

В последнее время активность иностранной авиации у российских границ существенно возросла. На прошлой неделе сообщалось о четырех случаях перехватов иностранных самолетов.

Читайте также:

Путин: Россия продолжит наращивать военный потенциал

Опубликовано видео ударов ВКС России по объектам ИГ в Сирии