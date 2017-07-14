На землях Москвы у МКАД построят 10 млн кв. м недвижимости

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Власти Москвы планируют построить десять миллионов квадратных метров недвижимости на десятках тысяч гектаров земли, прилегающей к МКАД. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Территориальную схему власти собираются утвердить до конца 2017 года.

На принадлежащих Москве территориях, прилегающих к МКАД, планируется построить десять миллионов квадратных метров недвижимости. Если не считать программу реновации, то девелоперское освоение МКАД может стать крупнейшим на территории Москвы, пишет РБК.

Речь идет о десятках тысяч гектаров земли как с внутренней, так и внешней стороны МКАД на протяженности всей трассы, рассказал изданию глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По словам чиновника, около МКАД будут возведены не только жилые дома, но и офисы, производственные и спортивные объекты, парки отдыха, велодорожки и лыжные трассы. Высота зданий будет зависеть от районов, и не будет превышать 25 этажей.

Территориальную схему этих земель планируется утвердить до конца года. Первые проекты планировок для конкретных участков должны появиться в 2018 году.

Инвестиционная привлекательность проекта, сообщает РБК, не превышает 15%, а рентабельность опрошенные изданием эксперты оценивают как "невысокую".

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