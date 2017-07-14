В Иерусалиме неизвестные открыли стрельбу возле Храмовой горы

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Трое неизвестных открыли огонь по израильтянам недалеко от Храмовой горы в Иерусалиме. Трое получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. Нападавших ликвидировала полиция.

Три человека пострадали в результате стрельбы около Храмовой горы в исторической части Иерусалима, передает Jerusalem Post.

Трех нападавших ликвидировала полиция. При обыске у них обнаружили два пистолета-пулемета и один пистолет. Пострадавших израильтян доставили в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.

Нападение произошло у Львиных ворот Старого города. Доступ на Храмовую гору закрыт как для паломников, так и для туристов.

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