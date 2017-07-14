Россия предупредила о проведении ракетных пусков с кораблей у побережья Сирии

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В предстоящие две недели российские военные готовят ракетные запуски у берегов Сирии. Согласно предупреждениям, они могут пройти в восточном Средиземноморье 14, 19, 21, 26 и 28 июля.

Корабли ВМФ России могут провести в предстоящие две недели ракетные пуски вблизи побережья Сирии, передает "Интерфакс".

Информация следует из международного извещения для авиационного персонала и навигационного предупреждения для мореплавателей. Ракетные запуски могут пройти в восточном Средиземноморье 14, 19, 21, 26 и 28 июля (между 08:00 и 18:00).

23 июня фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подлодка "Краснодар" осуществили пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

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